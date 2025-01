Sport.quotidiano.net - L’avversario. Il mercato ha cambiato faccia al Milan di Bonera

Due punti messi in tasca nelle ultime cinque partite e la panchina di Danieleche ormai scricchiola da diverse settimane. Anzi, da mesi. È certamente un battesimo di fuoco quello in serie C per la squadra ’giovane’ del, quella del Futuro. I rossoneri che oggi affronteranno il Rimini in questa prima parte del cammino hanno messo insieme 18 punti e occupano il terz’ultimo posto. Posto amaro per gli ambiziosi rossoneri che in questoinvernale stanno spingendo ormai da settimane sull’acceleratore. Lunga la lista degli arrivi. In ordine di tempo l’ultimo a essere accolto in rossonero è stato Ettore Quirini, difensore in arrivo dalla Lucchese. Che si aggiunge a Camporese, Ianesi e Magrassi, precedenti innesti della finestra invernale di. Per Ianesi e Magrassi, tra l’altro, è già arrivato anche il primo gol in rossonero.