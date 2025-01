Calciomercato.it - La Roma torna a vincere in trasferta: Udinese ko con due rigori

Leggi su Calciomercato.it

La domenica pomeriggio della 22esima giornata di Serie A prosegue con. La sfida in terra friulana si decide con due calci di rigore nella ripresa Dopo il pirotecnico successo casalingo del Milan nel lunch match contro il Parma, la giornata di Serie A offre unestremamente interessante per entrambe le compagini.vittoria in rimonta (LaPresse) – Calciomercato.itI friulani cercavano uno scalpo importante davanti al proprio pubblico, mentre i capitolini avevano bisogno di dare continuità alla vittoria sul Genoa della scorsa settimana interrompendo il digiuno fuori casa. Missione compiuta per la truppa di Ranieri che ha vissuto però un primo tempo di alti e bassi.L’parte meglio ma sono i giallorossi ad avere le prime timide occasioni soprattutto col nuovo innesto Rensch, N’Dicka e Pisilli.