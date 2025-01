Lanazione.it - La festa della Municipale. Messa con l’arcivescovo: "Un momento di incontro"

"La celebrazione di San Sebastiano, patronopoliziaè sempre unbellissimo didi tutto il nostro personale in servizio e dei colleghi già andati in pensione. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere condi Firenze Gherardo Gambelli ad officiare lae per questo abbiamo ritenuto giusto festeggiare celebrare questa ricorrenza a Castelfiorentino". E’ così che il comandantepoliziadell’Unione dei Comuni, Massimo Luschi, ha commentato le celebrazioni svoltesi ieri mattina presso il Santuario di Santa Verdiana. Primafunzione, monsignor Gambelli ha incontrato nel pratochiesa il nucleo cinofilodell’Unione, per poi recarsi sul sagrato del santuario dove sono intervenute le autorità: il sindaco Francesca Giannì, il presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Mugnaini, il delegatopoliziaper l’Unione Simone Londi ed il comandante Luschi (alla presenza dei rappresentanti delle forze dell’ordine, delle autorità civili e militari e dei rappresentanti delle varie amministrazioni comunali).