Inter Women niente da fare La Juventus si prende il Derby d’Italia

La Serie A Femminile arriva alla sedicesima giornata di campionato e il piatto forte proposto dal massimo campionato è il. Partita importantissima, alla luce della sconfitta delle padrone di casa nell’ultimo turno in casa della Roma Campionee che ha permesso all’di avvicinare la capolista a – 4. Prima contro seconda, da una parte la necessità di rialzarsi per rispondere all’ultima battuta d’arresto opposta alla consapevolezza che l’ottenere un risultato positivo significherebbe riaprire definitivamente i giochi per lo scudetto.Primo tempoAllo stadio Pozzo Lamarmora di Biella, a partire meglio è la formazione nerazzurra. Le ragazze di mister Piovani, reduci dalla vittoria sul Como che ha permesso di riavvicinarsi in classifica, creano la prima occasione con una discesa sulla sinistra di Serturini che centra la sfera di sinistro; Wullaert si avventa sul pallone ma spedisce alto sulla traversa di sinistro vanificando un’ottima occasione per il vantaggio.