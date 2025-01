Ilveggente.it - I pronostici di domenica 26 gennaio: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

di26: in campoA,B,, Eredivisie e1.LadiA inizia alle 12:30 con il Milan che per riavvicinare la zona Championsnon può fallire contro il Parma. Alle 15:00 il mal di trasferta della Roma sarà messo a dura prova dall’Udinese in una partita che potrebbe regalare almeno un gol per squadra. Alle 18:00 l’Inter non dovrebbe avere problemi sul campo del Lecce, chiude la partita più attesa tra Lazio e Fiorentina.Idi26A,1 (LaPresse) – IlVeggente.it I biancocelesti hanno reagito alla sconfitta subita nel derby con la Roma e partono favoriti contro i viola in crisi nera e raggiunti nell’ultimo turno dal Torino che era rimasto in dieci uomini contro undici.