Juventusnews24.com - Greggio critico: «Nel calcio i giocatori si cambiano se giocano male o sono infortunati, non nella Juve… Dico questo sulla sconfitta di Napoli»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: «La Juve ha giocato in 8 a». Il commento del noto tifoso bianconerodel MaradonaJuve travolta daldi Conte nel secondo tempo. Sui social, ecco il commento del noto tifoso bianconero Ezio– «Ilha meritato la vittoria. Nelci2 tempi. La Juventus ne gioca 1. Nelsi gioca in 11. La Juve ha giocato in 8. Nelsise. NonJuve. Nelhanno un ruolo. NonJuve. Comunque forza Juventus ora e sempre. Amen».Leggi su Juventusnews24.com