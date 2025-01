Anteprima24.it - Foggia-Benevento, Zauri: “Brugognone è entrato molto bene, grande gara di Emmausso”

Tempo di lettura: 2 minutiSi gode il pareggio e c’è un pizzico di rammarico nelle parole dell’allenatore delLuciano, contento della prova offerta dai suoi ragazzi. Questa la sua analisi in sala stampa: PROVA – “Abbiamo avuto qualche difficoltà di natura fisica. Alcuni ragazzi non stannoe possiamo fare i cambi solo a venti minuti dalla fine. Stiamo cercando di riportarli in condizione. Chi ha giocato ha offerto unaprestazione, ne ero convinto. Faccio i complimenti ai ragazzi”.– “Michele non si è allenato con noi durante la settimana. Oggi si è messo a disposizione del gruppo e ha fatto una”.– “E’, ha una gamba interessante. Non credevo potesse incidere così tanto. Ci ha fatto vedere quanto può fare. Salines? Interpreta il ruolo da centrale al meglio perché riesce a giocare anche lì.