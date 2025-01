Oasport.it - Dove vedere in tv Civitanova-Verona oggi, Finale Coppa Italia volley 2025: orario, canale, streaming

Il secondo trofeo della stagione è pronto per essere assegnato, dopo che Perugia ha conquistato la Super. Sorprendentemente, ladi, in programma questo pomeriggio, domenica 26 gennaio alle 15.15 all’Unipol Arena di Bologna, vede protagoniste la Lubee la Rana, due squadre che ieri sono riuscite a superare le semifinali contro le prime due formazioni della Superlega, Trento e Perugia, vincendo entrambe al tie-break. Le due finaliste rappresentano realtà molto diverse, soprattutto considerando il loro percorso in questa competizione. Da un lato, la Lube, una veterana della, con sette titoli già in bacheca e dodici finali complessive, inclusa quella di. Dall’altro, la Rana, alla sua prima Final Four die, di conseguenza, alla primanella sua storia.