Colombia rimanda indietro voli Usa con migranti espulsi Ira di Trump | Dazi al 25%

(Adnkronos) – Il presidenteno Gustavo Petro sfida Donalde la sua nuova politica dei rimpatri forzati dei. “Un migrante non è un delinquente e deve essere trattato con la dignità che un essere umano merita” ha scritto su X il presidente della, facendo riferimento alle foto, pubblicizzate dalla stessa Casa Bianca, con i rimpatriati con catene alle mani e ai piedi. “Per questo motivo ho fatto tornaregli aerei militari statunitensi con a bordoni” spiega. Nel suo post, Petro, eletto nel 2022 come il primo presidente di sinistra della, non chiude comunque all’idea di accettare i rimpatri – “non posso far sì che irestino in un Paese che non li vuole”, ma insiste sulla necessità di protocolli migliori che garantiscano rispetto e dignità per i cittadinini durante il trasferimento.