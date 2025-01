Gqitalia.it - Chi sono gli autori delle canzoni di Sanremo 2025 e perché non è un problema se scrivono per più Big

Leggi su Gqitalia.it

Scoprire chi firma ledel festival della canzone italiana è sempre interessante. Eppure, in attesa del via aè esploso un caso. Dati alla mano, risulta che molti dei brani che il pubblico da casa ascolterà a partire dal prossimo 11 febbraio,scritti e arrangiati da alcuni nomi ricorrenti parecchio noti al panorama musicale. Si tratta di veri e propri “big” – talvolta anche artisti che si esibiscono in prima persona e che hanno partecipato al Festival in veste di interpreti – che, anche per quest’anno, mettono il loro timbro su testi e musica di più di una canzone in gara. Nel corso di una conferenza stampa festivaliera, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha cercato di smorzare la polemica sul caso e ha sottolineato quanto la sua decisione di far concorrere le 30prescelte all’Ariston derivi unicamente dall’ascolto e dal gusto personale e non dai nomi di chi ne ha firmato parole, note e produzioni.