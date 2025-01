Oasport.it - Baseball: Francisco Cervelli è il nuovo manager dell’Italia

Leggi su Oasport.it

Cambia la guida della Nazionale italiana di. L’ultimo Consiglio federale della FIBS, tenutosi a Rimini all’interno della CON-X, ha ufficializzato il passaggio di consegne da Mike Piazza a, che sarà dunque ilazzurro nonché l’uomo chiamato a far ripartire la Nazionale maggiore, con gli Europei di quest’anno quale obiettivo numero uno.Non solo si tratta di un nome decisamente noto al pubblico del batti e corri, ma parlando diè obbligatorio ricordare la vittoria delle World Series 2009 con i New York Yankees. Per lui 12 stagioni in MLB, dove ha debuttato nel 2008 dopo anni nelle franchigie affiliate agli Yankees, dall’A- al triplo A. Ricevitore di ottimo livello, fino al 2014 ha giocato nella Grande Mela, poi si è trasferito ai Pittsburgh Pirates, trovando qui il miglior rendimento in carriera.