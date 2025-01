Lapresse.it - Australian Open 2025, la Bild non ci sta ‘vittoria Sinner con retrogusto doping’

La, uno dei principali media tedeschi, non accetta la vittoria di Janniksu Alexander Zverev nella finale deglia Melbourne. Nell’articolo di commento al successo dell’azzurro, il magazine tedesco scrive: “festeggia il suo terzo titolo Slam nel giro di un anno dopo i successi di Melbourne 2024 e degli USdi settembre. Ma è una vittoria con il, come quella di New York. Perchéè risultato positivo due volte allo steroide anabolizzante vietato Clostebol nel marzo 2024, ma non è stato ancora fermato”.“L’Agenzia mondiale antidoping (Wada) ha presentato ricorso alla Corte internazionale di arbitrato dello sport (Tas), davanti alla qualeavrà una udienza il 16 e 17 aprile. Rischia una squalifica fino a due anni”, scrive ancora la