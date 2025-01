Ilrestodelcarlino.it - "Alunni disabili, manca personale educativo"

Non si è fatta attendere la risposta di Susanna Rossi Torri, vice sindaco e assessore a Cultura, Istruzione e Politiche Sociali del Comune di Zocca, alle critiche sollevate da Federico Covili, capogruppo di opposizione, sulle "gravi lacune nell’assistenza scolastica dei bambini diversamente abili di Zocca". Covili lamentava che "a Zocca gli investimenti in questo ambito sono bassi, comportando una situazione di inaccettabile discrepanza rispetto agli altri Comuni dell’Unione Terre di Castelli". "In questi anni – spiega l’assessore Rossi Torri – l’Amministrazione comunale ha sempre avuto un atteggiamento molto attento nei confronti della scuola e, in particolar modo, verso glicontà che richiedono una sensibilità e un impegno puntuale, consapevole e dedicato. Glicertificati L104 sono seguiti anche dall’insegnante di sostegno designato dallo Stato e possono usufruire delassistenziale erogato dal Comune che trasferisce il corrispettivo del Pea all’Unione Terre di Castelli, al quale è demandato, già da molti anni, il servizio scuola.