Tarantinitime.it - A Taranto sport e… spot

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLe troppe criticità di una città che vuol dimostrarsi moderna ed efficiente nelloma che si abbandona molto spesso alla disciplina che preferisce: gli.E già, siamo nel 2025 eè fra le 8 italiane “città europee dello”, ad un anno – poco più – dalla kermesse che la vedrà protagonista: i Giochi del Mediterraneo 2026. E so’ soddisfazioni, mica male. Peccato che in questi anni ne abbiamo viste e sentite così tante che i dubbi sulla perfetta riuscita dei due grandi appuntamenti a cui è iscritta la nostra città sono davvero troppi. Massì, vogliamo essere buoni e colmi di speranza: bisogna avere fede!Direte: “e mo’, che sermone dobbiamo sorbirci?”. Nessun sermone: solo qualche riflessione doverosa.Senza perder troppo tempo, prendiamo l’ultima. Non è che sia stata una bella figura quella che ha visto il Comune diindicato fra quelli in ritardo sul ruolino di marcia dei Giochi del Mediterraneo: lo ha dichiarato Davide Tizzano, che è poi il presidente del Comitato Internazionale degli stessi Giochi, al termine della giunta nazionale del CONI che si è svolta nei giorni scorsi nella nostra città.