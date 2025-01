Tg24.sky.it - A Roma l'adunata di estrema destra europea anti sionista e pro Trump

Volni con la croce celtica, nessun salutono ma saluti gladiatori con la presa dell'avambraccio. Nella sede di Forza Nuova di via Genzano a, 'presidiata' da milite forze dell'ordine, il raduno dei neofascisti europei. I messaggi lanciati da Roberto Fiore, leader di Fn, alla conferenza stampa di APF (Alliance for Peace and Freedom) sono chiari: contro l'attuale governo, "", pro-, ma con un'avversione per Musk, ripristino dell'articolo 18 per abbattere il precariato in Italia. "Siamo qui per rilanciare Apf. Significa attività, elezioni, ma soprattutto riprendere piede su tutto il territorio europeo con attività", ha detto Fiore. Dopo il dietrofront dell'hotel in zona Termini, la riunione con i vari gruppi dell'è avvenuta ieri fuori, e oggi l'incontro nella sede di FN nella Capitale, a via Genzano.