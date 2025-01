Quotidiano.net - Telefonino alla guida, i sindaci e le telecamere che ti ‘vedono’ e ti multano (grazie anche all’intelligenza artificiale)

Roma, 25 gennaio 2025 – Cellulare, con il nuovo codice della strada di Matteo Salvini e la battaglia per la sicurezza stradale, entrano in campo le nuove generazioni dipotenziate. Dal TruCam allo Street controltelecamera ‘australiana’ che tentaMilano all’ultima novità sulle strade della Toscana, Seatbelt and phone detection. Ma come funzionano? Lo abbiamo chiesto a Roberto Benigni, vicepresidente Anvu, l’associazione professionale polizia locale d’Italia. Distrazione terza causa di incidenti stradali “Il TruCam è un telelaser che fa i filmati, invece di scattare le fot o – ricorda Benigni -. Ed è capace di vedere prima e dopo la postazione”, rendendo quindi inutili le inchiodate alle quali siamo abituati. “La visione migliore è garantita dai rettilinei, se ci sono le curve lo strumento non riesce a vedere bene.