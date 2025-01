Lapresse.it - Sicurezza, decreto Viminale: “Nei bar codice di condotta per gli avventori”

Sabato 25 gennaio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale undel ministero dell’Interno dal titolo ‘Linee guida per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e lapubblica‘: al suo interno, un sistema normativo volto a prevenire fenomeni di illegalità e rischi per lapubblica all’interno e nei pressi degli esercizi pubblici come bar, locali, cinema, stabilimenti balneari. Tra le misure ivi previste e raccomandate ai gestori di questi locali pubblici, c’è l’installazione di sistemi di videosorveglianza, il garantire un’illuminazione adeguata delle aree interne ed esterne, il rispetto delle normative sulla somministrazione di alcolici. Ma è prevista anche la redazione e affissione di undiper gli, visibile da chiunque entri nel locale, con le regole per un ‘avventore modello’.