Serie A2, coach Caja punta a risalire la classifica. Fortitudo, a Verona inizia il tour de force

Vigilia di campionato in casa. Domani alle 18, la formazione di Attiliogioca al Pala Agsm Aim diper affrontare la Scaligera. Reduci da un ottimo avvio di 2025, con quattro vittorie in altrettante sfide, che salgono a 9 su 11 dal ritorno diin panchina, i biancoblù sono attesi dalla prova di maturità in casa Tezenis. L’obiettivoè quello di vincere per cercare di continuare la risalita e per festeggiare nel migliore l’ennesimo fiocco azzurro della stagione. E’ nato Cesare Carretto, figlio di Francesca e dell’assistente allenatore biancoblù Marco. Intanto la squadra si prepara alla sfida di, con l’inserimento sempre più efficace di Donte Thomas nei giochi di. Sull’altro fronte della barricataAlessandro Ramagli, lasciata alle spalle la sconfitta di Cento, sta preparando i suoi per il confronto.