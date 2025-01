Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone sale a quota 32 successi in Coppa del Mondo ed allunga su Sofia Goggia

Leggi su Oasport.it

La vittoria dinella discesa di Garmisch-Partenkirchen, in Germania, è storica per lo sciazzurro: diventano infatti 136 idell’Italia femminile nella storia delladel, con la valdostana che raggiunge le 32 affermazioni.Idisono distribuiti tra gigante (14), superG (11), combinata alpina (5) e discesa (la vittoria odierna è la seconda per lei nella specialità dopo St. Anton): staccata, nella classifica delle italiane più vincenti indel, seconda con 26, suddivisi tra discesa (19) e superG (7).Completa il podio Deborah Compagnoni, le cui 16 affermazioni sono suddivise tra gigante (13), superG (2) e slalom (1), mentre alle sue spalle, invece, si trova Isolde Kostner, quarta a15 affermazioni (12 in discesa e 3 in superG).