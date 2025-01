Sport.quotidiano.net - Retegui non si ferma più: l’Atalanta rimonta il Como di un grande Paz

, 25 gennaio 2025 – Ci si aspettava spettacolo frae Atalanta e spettacolo è stato, fra due squadre che giocano bene a calcio. Ha vinto l'Atalanta 1-2, grazie alla doppietta di un inarrestabile. Ilavrebbe meritato il pareggio, avendo dominato il primo tempo soprattutto per le giocare di Nico Paz, a fine partita sotto la curva in lacrime. Il primo tempo Fabregas fra infortuni e squalifiche ha dovuto rifare tutta la difesa, giocando a tre con Engelhardt sulla sinistra, arretrato dalla tradizionale posizione a centrocampo, con Dossena e Kempf. Novità anche in attacco, con Cutrone in panchina e Paz e Strefezza ad agire da finti nove. Paz ci prova subito di testa al 4', ma Carnesecchi blocca senza problemi. Butez al 15' esce e blocca Lockman, lanciato a rete. Le squadre giocano strette in trenta metri.