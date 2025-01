Juventusnews24.com - Renato Veiga Juventus, dall’impiego al “piano Nazionale”: tutti i motivi dietro la scelta del difensore. Retroscena

Renato Veiga Juventus, ecco i motivi della scelta sull'arrivo del difensore in prestito secco dal Chelsea

The Athletic ha svelato i retroscena della decisione di Renato Veiga di lasciare il Chelsea in prestito per la Juventus. La decisione del difensore sarebbe arrivata di comune accordo con i Blues: l'obiettivo è quello di trovare più spazio per giocarsi le migliori carte anche in orbita Portogallo.

Il classe 2003 è già nel giro della Nazionale e vuole essere sempre più protagonista in vista della fase ad eliminazione diretta della Nations League e soprattutto del Mondiale del prossimo anno (2026). Alla Juve per giocare e mettersi in mostra.