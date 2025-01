Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Pandina 2030: come sarà la citycar italiana del futuro?

Detto che la carriera dell’attualeverrà portata avanti per antri 4o 5 anni visti gli ottimi risultati di vendite,la vettua che ne prenderà il posto? Lo abbiamo chiesto a Chat GPT ed ecco il risultato.Nel, lapotrebbe essere un’evoluzione moderna dellaPanda, seguendo le tendenze del settore automobilistico in termini di elettrificazione, connettività e design innovativo. Ecco alcune caratteristiche probabili.Motorizzazione100% elettrica con batteria avanzata per almeno 400-500 km di autonomia, pacco da 45 kWh circaVersioni con range extender o ibride leggere per mercati specifici, tra cui l’Italia dove la rivoluzione elettrica stenta a decollareRicarica rapida con possibilità di ricaricare l’80% in meno di 30 minuti grazie ad una potenza massima attorno ai 100 kWhDesign e DimensioniLook compatto e squadrato, ma più aerodinamicoIlluminazione a LED con fari sottili e moderniMateriali sostenibili per gli interni (riciclati e bio-based)Possibile versione SUV-crossover rialzata con trazione integrale elettricaLunghezza attorno ai 380 cm, con spazio a bordo per 5 personeLe immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Top-Vehicle.