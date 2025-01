Ilgiorno.it - Mormile ucciso dalle cosche. Pace a giudizio per concorso

È stato fissato al 12 marzo 2025 il processo d’appello nei confronti di Salvatore, il collaboratore di giustizia condannato a sette anni col rito abbreviato in primo grado pernell’omicidio dell’educatore Umberto: avrebbe fornito le armi e la moto servite per il delitto. Assieme a lui, la gup Marta Pollicino aveva condannato alla stessa pena un altro collaboratore di giustizia, Vittorio Foschini, che non ha presentato ricorso in appello e per questo la sentenza nei suoi confronti è diventata irrevocabile. Nelle motivazioni del primo verdetto, la giudice aveva scritto che il giovane educatore del carcere di Opera sarebbe statol’11 aprile 1990 a Carpiano probabilmente perché era "a conoscenza dei rapporti tra ‘ndrangheta e servizi segreti, in un contesto di intreccio di poteri".