Milan-Parma, il pronostico di Serie A: chance Multigol e riscossa Reijnders

La 22ª giornata diA imperversa, apertasi con la vittoria del Torino sul Cagliari nell’anticipo del venerdì. Dopo il ricco programma del sabato, che vedrà tra le altre il big match tra Napoli e Juventus, spazio ad una domenica 26 gennaio anch’essa ricca di appuntamenti importanti, che si aprirà con il lunch match tra. Obbiettivi chiaramente differenti ma punti ugualmente importanti, per due squadre che non vivono il loro momento stagionale migliore.Dopo la sbornia della sorprendente Supercoppa vinta in Arabia, l’effetto Conceicao ha attecchito solo parzialmente, con la squadra che si dimostra altalenante e umorale. Dopo la brutta sconfitta sul campo della Juventus, i rossoneri hanno rialzato la testa battendo il Girona 1-0 in Champions League, in una gara tutt’altro che agevole.