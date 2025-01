Lui con gli autori… È vergognoso Grande Fratello Lorenzo di nuovo nel mirino | choc e rabbia

Leggi su Caffeinamagazine.it

, altre grane al. Sin dall’inizio del reality il modello milanese è nell’occhio del ciclone, sia dentro che fuori. Il flirt con Helena e poi la storia con Shaila che tra alti e bassi sembra proseguire ma anche le forti liti con gli altri compagni e da ultimo il cellulare-gate lo rendono uno dei protagonisti assoluti di questa edizione. Come sempre accade c’è chi lo ama e chi non lo può soffrire ma dopo l’ultima puntata molti del pubblico si stanno ribellando.Sta facendo discutere e non poco la decisione degli autori deldi chiudere un occhio suma anche su Luca, entrambi protagonisti di una chiara violazione del regolamento. Se il modello ha ammesso di aver sbirciato i profili social di due sue compagni quando è partito per la Spagna, l’attore ha infatti confessato che il famoso bigliettino con su scritto ‘No letto Jessica’ lo ha ricevuto di nascosto da Enzo Paolo.