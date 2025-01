Linfa al comparto verde. Patto Agrario-aziende. Torna ’Job oriented’

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 25 gennaio 2025 – Seconda edizione del Job Day Oriented all’. L’appuntamento all’interno dell’istituto “De Franceschi-Pacinotti”, come ha spiegato la dirigente Barbara Paggetti, è un momento di incontro per gli studenti di quarta e quinta che in questi mesi devono decidere dove fare l’alternanza scuola lavoro o stanno pensando a cosa fare dopo il diploma, e la comunità pistoiese che ruota intorno a vivaismo e agricoltura. Un incrocio tra l’offerta dell’Istituto, fatta di giovani preparati e carichi di aspettative e la domanda di lavoro e di formazione superiore. “Siamo qui per creare occasioni, opportunità e momenti di formazione per questi ragazzi ma anche per lanciare un messaggio forte ai rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’agricoltura pistoiese - spiega Fabio Fondatori, presidente della Fondazione De Franceschi -: l’Istitutoè una risorsa fondamentale per il settore agricolo della provincia e deve essere protagonista in una società sempre più caratterizzata dalla necessità di giovani competenti nella cultura dele della sostenibilità”.