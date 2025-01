Ilgiorno.it - L’embolia dopo la frattura: tutto da rifare

Assolti dall’accusa di omicidio preterintenzionale, saranno indagati per omicidio colposo. Lo ha deciso la Corte di Assise di Monza per i tre imputati della morte di una ottantunenne originaria del Guatemala e residente a Lissone, trovata senza vita il 2 dicembre 2021 nella casa dell’architetto E.P., 69 anni, che si è ritrovato accusato in un processo davanti alla Corte di Assise di Monza di omicidio preterintenzionale e abbandono di persona incapace da cui è derivata la morte insieme a M.S., 59 anni, figliastra della donna e al marito M.G., 66 anni, che vivono insieme all’architetto occupandosi delle pulizie. I tre sono accusati di avere causato la morte della donna che era stata portata nell’abitazione del professionistaavere fatto il vaccino per il Covid. Gli imputati sono accusati poi di avere lasciato sola l’anziana, persona incapace per età e per malattia, per circa un’ora in cui sono andati fuori a pranzo, prima di chiamare i soccorsi, che invano avevano tentato di rianimare l’anziana già deceduta.