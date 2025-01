Sport.quotidiano.net - Lecce-Inter, Inzaghi con la Thu-La: probabili formazioni e orari tv

Bologna, 25 gennaio 2025 – Con un piede e mezzo negli ottavi di finale di Champions League, grazie al successo di Praga firmato Lautaro Martinez, l’di Simoneprosegue la rincorsa Scudetto al Via del Mare di, contro una formazione invischiata nella lotta salvezza e con il peggiore attacco del campionato. Sfida tra opposti, dato che i nerazzurri sono i migliori quando si tratta di gonfiare la rete (51 gol all’attivo), ma non come proposta calcistica perché i salentini, con l’arrivo di Giampaolo, amano giocare a calcio con buone trame offensive. Non sarà una partita da sottovalutare per l’che ha ancora rotazioni corte e il tour de force entra nel vivo, dato che pure settimana prossima ci sarà la Champions e si continuerà a giocare ogni tre giorni. I nerazzurri arrivano alla sfida con 47 punti e quattro vittorie nelle ultime cinque di campionato, pareggio col Bologna nel recupero, mentre ilè appena fuori dalla zona retrocessione (20 punti contro i 19 del Verona) e il trend non è esattamente positivo con tre sconfitte, un pari e una vittoria nelle ultime cinque.