Iodonna.it - Le rigide temperature del periodo offrono la scusa per rispolverare un grande classico: la calda camicia in flanella tartan

Leggi su Iodonna.it

Come un plaid, ma più chic. Ecco cinque outfit di tendenza con ladida copiare dai 20 ai 60 anni. Il capo chiave del layering, per aggiungere uno strato di colore e calore in più al winter look.Maxidie giacca di pelle20 anniDifficile che una ventenne alla moda non ne possieda già una. Fit ampio, pattern check acceso e dalle proporzioni maxi. Leggi anche › Come un plaid, ma più chic. Gli outfit con ladida copiare a 20, 30, 40, 50 e 60 anni Con i pantaloni di velluto a coste30 anniLayering sopra, epantalone di velluto corduroy sotto, per un look di ritorno anni Settanta a tutto glamour.scozzese e gonna a pieghe40 anniL’abbinamento poco visto e perfetto per il tempo libero delle donne in carriera: con la gonna midi plissé e un paio di sneakers dall’allure vintage.