Laspunta.it - Latina, operazione “Alto Impatto”. Identificate 203 persone e 73 veicoli al Villaggio Trieste

Leggi su Laspunta.it

La Polizia di Stato dinel pomeriggio di ieri, 24 gennaio, ha nuovamente coordinato un servizio interforze ad “” per la repressione delle condotte criminali in questo capoluogo.Le pattuglie della Polizia di Stato – Squadra Volante e Sezione Polizia Stradale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno effettuato specifiche attività di controllo del territorio nel quartiere “” e limitrofi, prestando particolare attenzione alle aree di maggior degrado in cui è maggiormente probabile la consumazione di reati.Nell’ambito delle attività condotte dalle pattuglie impiegate non sono mancati i controlli e le verifiche volte al contrasto al fenomeno dell’immigrazione irregolare, verificando la regolarità dei cittadini stranieri a permanere sul Territorio Nazionale; a tal riguardo sono stati controllati 46 cittadini stranieri.