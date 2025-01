Ilrestodelcarlino.it - La crisi siderurgica in Cina

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ladel settore siderurgico insta peggiorando. Ormai il 95% delle imprese siderurgiche cinesi opera in perdita e il settore sta rallentando. A causa dellaeconomica e della fiacca domanda interna, si sta puntando esclusivamente sulle esportazioni. E infatti l'export è cresciuto del 21,8% nei primi sette mesi dell’anno, ma ciò ha scatenato l’imposizione di misure anti dumping anche da parte di molti paesi asiatici e membri dei Brics come India e Brasile. Così il boom di esportazioni di prodotti siderurgici dalla, esacerbato dalla debolezza dei consumi interni, sta affondando i prezzi del metallo in tutto il mondo, con difficoltà crescenti denunciate anche dai colossi del settore. Ma soprattutto alimenta tensioni diplomatiche, che ormai non coinvolgono più soltanto gli Stati Uniti e l’Unione Europea.