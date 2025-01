Ilrestodelcarlino.it - Istituto comprensivo Francesca Bursi: innovazione e didattica Steam grazie ai fondi Pnrr

"Con i bambini capirsi è semplice. Quando ti prendono per mano, hanno già scelto di fidarsi di te" (Valvirdis). L’’ di Fiorano-Spezzano ha scelto questa frase per presentarsi, in quanto bene rispecchia la filosofia della scuola e il rapporto che si crea tra docenti e alunni. Uncolorato, sia nei muri esterni che all’interno, e decisamente innovativo sotto molti punti di vista, che prende per mano i ‘piccoli’ dalla scuola dell’infanzia per accompagnarli nel loro percorso di crescita alla scuola primaria e alla secondaria di primo grado, gettando le basi di quelli che saranno i cittadini e le cittadine del domani. Sono 900 gli studenti del, suddivisi tra i cinque plessi: due scuole dell’infanzia, ‘Villa Rossi’ e ‘Arcobaleno’ con un centinaio di bimbi/e suddivise tra le sei sezioni totali; due primarie, ‘Ciro Menotti’ (a Spezzano) e ‘Luisa Guidotti’ con 500 studenti ripartiti in 23 classi; le medie ‘’ con 330 alunni e cinque sezioni per 15 classi.