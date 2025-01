Ilfattoquotidiano.it - In rianimazione il fotoreporter Massimo Sestini: è grave. Malore durante un’immersione nelle acque ghiacciate di un lago in Trentino

Si è sentito male dopo essersi immersogelide deldi Lavarone, in, e adesso le sue condizioni appaiono gravi. Il famosofiorentino, 62 anni, è ricoverato inall’ospedale di Trento, anche se dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.stava partecipando a un raduno di istruttori subi per le immersioni sotto il ghiaccio.con uno degli istruttori, poco prima delle 13, si è sentito, da quanto si apprende, a qualche metro di profondità sotto la calotta di ghiaccio. Accortosi della situazione, l’istruttore ha tentato di rimettergli il boccaglio, ma il fotografo non reagiva, così sono risaliti in superficie nel tentativo di soccorrerlo nel più breve tempo possibile.è stato riportato a riva ed è apparso cosciente.