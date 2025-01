Iodonna.it - "Il grande libro delle corserve" è un valido aiuto per tornare a preparare in casa sottaceti e confetture. Come si faceva una volta

Leggi su Iodonna.it

Rispettare le stagioni è un atto dovuto. E allora torniamo ale conserve in, gelatine, mostarde, verdure in agrodolce per gustare tutto l’anno i sapori della terra. Il(Slow Food Editore) contiene 170 ricette, dolci e salate. Tra quelle meno consuete, la composta di zucchine e lo sciroppo di melagrana. Ricette d’inverno: 5 idee d’ispirazione tra sedano rapa e arance X Leggi anche › Conserve fatte in? Vai sul sicuro Giardiniera di cavolfioriINGREDIENTI: 8 etti cimette di cavolfiore2 foglie di alloro1/2 l aceto di vino biancozuccherosale grosso.