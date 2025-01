Il codice della strada non prevede il ritorno dell’autocertificazione per spostarvi

Leggi su Open.online

Circola un articolo del sito Motorzoom, pubblicato il 24 gennaio 2025, dal titolo «Clamoroso dal: ora devi compilare un foglio per spostarti. È tornata l’AUTOCERTIFICAZIONE». La firma è sempre la solita, quella del presunto “Daniele Silvestri” che in passato aveva contribuito a diffondere notizie fuorvianti sul nuovo. Tra le più note quellaTachipirina e il test tossicologico.Per chi ha frettaL’articolo parla di un evento che non è collegato con il nuovoIl caso non riguarda i “comuni cittadini”, ma le aziende di trasporto privato.AnalisiL’articolo di Motorzoom viene condiviso in questo modo da diversi utenti:e poi c’è ancora gente che si lamenta dell’operato di conte durante la pandemia..ORA CHE DIRE DI QUESTO SCHIFO DI GOVERNO CHE HANNO IL CORAGGIO DI FIFENDERECosa dice realmente l’articoloL’articolo parlaCovid, con l’obiettivo di rievocare un periodo negativo che si ripresenta in qualche modo.