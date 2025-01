Terzotemponapoli.com - Di Lorenzo, Napoli: “Un altro passo avanti, ora pensiamo alla prossima”

Al termine di-Juventus 2-1, il capitano del, Giovanni Di, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Una vittoria che, secondo il difensore, rappresenta un ulteriorenella crescita della squadra.Uninnella maturità della squadraDiha sottolineato il progresso significativo delin questa stagione. “Abbiamo fatto vittorie in rimonta nelle ultime due partite”, ha detto il capitano, spiegando come questi successi siano indicativi della maturità della squadra. “Significa che siamo cresciuti, sono vittorie importanti che ci fanno fare un ulteriore step.”Di: L’intervallo e l’approccioripresaRispondendo a una domanda sul contenuto del discorso del mister durante l’intervallo, Diha spiegato che il primo tempo è stato equilibrato, considerando la forza dell’avversario.