Lanazione.it - Candia, colline a rischio

La sicurezza idrogeologica delledeltorna di attualità con la visita del neo vice presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord, Andrea Celli. Eletto tra le fila di Coldiretti, Celli è stato invitato dal presidente del Consorzio di tutela deldelleApuane doc, Fabrizio Bondielli, e da alcuni produttori, per dare seguito a uno degli obiettivi della nuova governance: rendere partecipi gli agricoltori della vita del Consorzio, raccogliere le loro istanze, gli stimoli, i suggerimenti e aiutarli a risolvere le problematiche presenti sul territorio giocando, laddove possibile, di anticipo. ‘Eroiche’ per il loro declivi e per i vignaioli che le dominano, ma anche tanto fragili come ci ha ricordato l’alluvione del 2012, ledelsono tornate sotto la lente di ingrandimento dopo un nuovo se pur lieve smottamento lungo una delle vie che si arroccano tra i terrazzamenti.