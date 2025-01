Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Lucca nel mirino: l’Udinese chiede una contropartita

Mancano pochi giorni alla fine dele dunque pochi momenti a disposizione di Florent Ghisolfi per portare allaun vice Dovbyk. Con l’addio quasi certo di Shomurodov in direzione Venezia, nella panchina di Claudio Ranieri si libera un posto, che dovrebbe essere occupato da un attaccante che ha già esperienza in Serie A e che dunque non ha bisogno di grandi periodi di adattamento.Infatti, da diverso tempo ormai si parla di un interesse per Beto, ex giocatore delora all’Everton, ma il brasiliano non sarebbe l’unico giocatore passato dalla terra friulana che sembra interessare allae a Claudio Ranieri. Anche Raspadori continua a tenere banco.Stando a quanto riportato da Il Messaggero, infatti, lasi sarebbe interessata a Lorenzo, attaccante classe 2000 che fino a questo momento ha messo a segno ben 7 reti in campionato.