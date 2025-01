Romadailynews.it - Calcio: De Rossi nuovo proprietario di Ostiamare si presenta al litorale romano

Daniele Desi e’to questa mattina nelle sue nuove vesti didell’As Ostia Mare Lidoin una conferenza stampa al Cineland. Nato e cresciuto lungo il, Denon ha mai dimenticato le proprie radici tanto da acquistare, giovedi’ 23 gennaio 2025, la societa’ per salvarla dalla crisi economica. Insieme a De, sono intervenuti il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’assessore allo Sport Alessandro Onorato e il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi.“Quando mi e’ stato chiesto di intervenire per aiutare l’a superare questo momento difficile, non ho potuto tirarmi indietro – ha detto De-. Per me e’ un gesto naturale e dovuto nei confronti della gente di Ostia, un territorio che merita una realta’ sportiva viva e forte.