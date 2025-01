Sport.quotidiano.net - Calcio a cinque. Mc, col Cesena è un derby caldo. Il futsal piange Giuseppe Malaguti

Riscatto cercasi per il Modena Cavezzo, precipitato per la prima volta all’ultimo posto di Serie A2 Elite dopo il ko di Verona. I gialloblù (un punto nelle ultime 7 giornate) ospitano alle 18 ila +4 in un altro scontro salvezza. Coach Checa deve fare a meno di Ben Saad squalificato e dei soliti Vlasi e Matarese infortunati. In Serie C1 si gioca la 3^ di ritorno e la capolista Pro Patria San Felice (in vetta col Baraccaluga che gioca a Ponte Rodoni) viaggia alle 15 a Bologna (palestra Record) per sfidare il Fossolo penultimo, che però tre settimane fa nella semifinale di Coppa ha messo alle corde Salerno e compagni. Alle 15,30 il Sassuolo, sempre solitario sul fondo, sale a Palagano per ospitare il Forlì. In Serie C2 (2^ di ritorno) il ’rullo compressore’ Montale, in vetta a +8 sul Sant’Agata, va a caccia della decima vittoria su 10 gare alle 15 al PalaRoller con L’Eclisse, mentre a San Cesario si gioca il(14,30) fra l’Emilia quarta e il Nonantola a caccia di punti salvezza.