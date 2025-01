Lettera43.it - Badanti con documenti falsi, arrestate 19 georgiane

Una massiccia operazione della polizia di Stato contro l’immigrazione illegale ha portato all’arresto di 19 donne, entrate e poi rimaste in Italia grazie ad’identitàin cui risultavano cittadine comunitarie, provenienti da Slovacchia, Polonia o Lituania. L’attività di indagine ha portato all’esecuzione di 52 perquisizioni, di cui 14 in provincia di Udine, 6 in quella di Pordenone e le altre nelle province di Bolzano, Venezia, Gorizia, Pistoia, Firenze, Torino, Lecce, Latina, Varese, Belluno e Prato. Oltre alle 19(che saranno espulse), altre 17 sono state denunciate in stato di libertà.Polizia (Getty Images).Le indagini ipotizzano l’esistenza di un’organizzazione ben strutturataL’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, è stata avviata nei mesi scorsi dopo alcune segnalazioni, ricevute dagli Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, di un notevole numero di donne apparentemente di nazionalità georgiana, che erano presentate però appunto come cittadine di Paesi Ue, riuscendo a ottenere il codice fiscale comunitario per poter accedere al mondo del lavoro.