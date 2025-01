Ilrestodelcarlino.it - Allarme spaccio e attività illecite a Rimini, bar chiuso per un mese

, 25 gennaio 2025 – Scattano trenta giorni di stop per il Ciao Bar di via Dante, locale situato nei pressi della stazione ferroviaria di. Il questore Olimpia Abbate ha disposto la chiusura per undel bar, applicando l’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps). La sospensione della licenza è stata proposta dalla polizia amministrativa della questura per motivi legati all’ordine pubblico e alla sicurezza. Numerosi accertamenti effettuati di recente da parte della polizia amministrativa, delle Volanti e di altre forze dell’ordine hanno messo in evidenza una situazione critica: il Ciao Bar è risultato essere un ritrovo abituale di persone pregiudicate e dedite ad. Tra i comportamenti documentati spicca la vendita di stupefacenti, come confermato dall’arresto di un pusher avvenuto lunedì scorso.