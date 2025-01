Iodonna.it - Alla vigilia di San Valentino, e a 30 anni dal libro ispiratore, torna al cinema Bridget Jones con il 4° capitolo della storia. Imperfetta ma consapevole, innamorata dell’amore, pronta a nuove sfide, l’abbiamo sempre sentita vicina. Succederà anche questa volta?

È un po’ come succede quando sta per arrivare Mary Poppins a casa Banks, le altre aspiranti tate spariscono, per magia o per lazza di non poter competere con lei. Il 13 febbraio nei, pronto per San, e dal 27 su Netflix,dopo nove, la più eccessiva, romantica, sbagliata, casinista eroina degli ultimi decenni. Una perdita e un nuovo amore:”, il trailer del quartoX Una commedia rosa, un concentrato di leggerezza e furbate di scrittura a prova di concorrenza.