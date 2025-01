Iltempo.it - "Treno di perturbazioni" in arrivo. Giuliacci: quando le prime piogge

Dopo giorni di tregua e di apparente stabilità, il quadro meteorologico sta per essere stravolto. Un "di" è pronto a colpire l'Italia, portando "per almeno una settimana pioggia e neve". Lo anticipa il team de meteo.it. Il cambio di passo è atteso già nel fine settimana,"una perturbazione atlantica porterà le rimeal Nordovest sabato 25 gennaio e maltempo su gran parte del Nord, Toscana e Lazio, con nevicate sulle Alpi oltre 1200-1400 metri domenica 26 gennaio". Ma non finisce qui. Una seconda "e più intensa perturbazione atlantica transiterà infatti fra lunedì 17 e martedì 28 gennaio, condiffuse inizialmente più che altro al Nord e poi anche su gran parte del Centro-Sud e sulle Isole", continuano gli esperti. Poi "un altro impulso perturbato da ovest darà vita a un vortice depressionario che, tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, darà nuovo vigore al maltempo al Centro-Sud e Isole".