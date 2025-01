Rompipallone.it - “Si è scansato ed ha sbagliato”: durissimo attacco a Koopmeiners, che bufera

Leggi su Rompipallone.it

finito nella: l’, colpo di scena clamorosoTeundoveva essere il gioiello dell’estate della Juve, l’acquisto da novanta, il top player in grado di ridisegnare il centrocampo bianconero. Ed invece, ad ora, si è rivelato solo un flop clamoroso. Il centrocampista olandese, schierato trequartista dietro la punta nel 4-2-3-1 e non mezz’ala come a Bergamo, fin qui non ha inciso.Difficoltà di ambientamento o semplicemente un nuovo modulo tattico che gli è poco congeniale: di certo c’è che l’olandese non riesce ad essere decisivo e fin qui non si è rivelato quel colpo in grado di dare una svolta alla mediana bianconera. In molti non sono certo contenti delle prestazioni del centrocampista che in estate si è reso protagonista di un’autentica battaglia con i Percassi per lasciare l’Atalanta a tutti i costi.