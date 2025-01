Oasport.it - Sebastien Ogier si porta in vetta al Rally di Monte Carlo, Thierry Neuville perde tempo prezioso

Un eccellenteè al comando deldi, primo appuntamento del Mondiale WRC 2025. La gara monegasca, come tradizione, non ha lesinato in fatto di emozioni, con le strade ghiacciate e innevate che hanno riservato difficoltà assortite ai protagonisti.Al momento la classifica generale vede in(Toyota GR Yaris) con un vantaggio di 12.6 secondi sul britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris). Terza posizione per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 14.2, quarta per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 38.5 mentre è quinto l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 47.3. Già con distacchi pesanti, invece, il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 1:37 e il campione del mondo in carica,(Hyundai i20) a quasi 4 minuti.