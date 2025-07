The Institute recensione | quando tutti gli ingredienti tipici di Stephen King sono al giusto posto

Tratta dal romanzo L'istituto, la serie MGM+ prende alcuni spunti dalle atmosfere di From ma offre agli spettatori una storia dai tratti teen, come nella miglior tradizione dello scrittore. In streaming. Un gruppo di ragazzi con abilitĂ fuori dal normale. Un misterioso istituto segreto immerso nei boschi del Maine. Un guardiano di notte dal passato doloroso. Una direttrice apparentemente impassibile ma in realtĂ toccata nel profondo dalla sofferenza. Se questi elementi vi hanno fatto pensare ad un romanzo di Stephen King, è perchĂ© ci muoviamo proprio in quei territori così riconoscibili. The Institute è arrivata su MGM+ (Channel a pagamento di Prime Video e Infinity) con appuntamento settimanale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

