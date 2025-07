La stampa inglese critica Sinner dopo la vittoria di Wimbledon | Difficile da digerire

Non a tutti è andata giù la straordinaria vittoria di ieri di Jannik Sinner sul centrale di Wimbledon. Si tratta del primo tennista italiano della storia a conquistare il più prestigioso torneo della racchetta. “Celebrare due campioni di Wimbledon squalificati per doping è difficile da digerire”, scrive oggi il Daily Telegraph con un durissimo articolo firmato da Oliver Brown, capo della redazione sportiva del quotidiano. Sotto i riflettori finiscono i casi che hanno coinvolto il tennista azzurro e la vincitrice del singolare femminile, la polacca Iga Swiatek. Parlare di doping è però a dir poco impreciso: Sinner è stato sospeso per tre mesi per l’assunzione di Clostebol legata ad una contaminazione accidentale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La stampa inglese critica Sinner dopo la vittoria di Wimbledon: “Difficile da digerire”

La stampa inglese attacca Sinner dopo la vittoria a #Wimbledon: «Celebrare campioni condannati per doping è difficile». Il riferimento è al caso Clostebol, costato a Jannik tre mesi di squalifica. Nel mirino anche Iga Swiatek, campionessa nel femminile Vai su X

Jannik Sinner è il primo italiano che vince il torneo di Wimbledon. Una vittoria meritata, una grande prova di carattere, dopo il difficile periodo dell’incredibile squalifica. Un grande orgoglio per il mondo dello sport e per tutta l’Italia. Grazie Jannik! Vai su Facebook

