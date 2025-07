L' Attacco dei Giganti ex caporedattore di Shonen Jump critica la storia | Anche un bambino saprebbe farlo

Kazuhiko Torishima, ex caporedattore di Weekly Shonen Jump, ha criticato aspramente L'Attacco dei Giganti, sostenendo che, nonostante il successo mondiale, il manga non è riuscito a vendere molto. L'ex direttore di Shonen Jump, Kazuhiko Torishima, ha criticato duramente "L'Attacco dei Giganti", definendolo un manga poco riuscito e che "saprebbe fare anche un bambino", incapace di trattenere i lettori nel tempo. Secondo lui, la narrazione deve puntare sull'immediatezza e sulla semplicità , come accade in opere come Dragon Ball e Naruto, che continuano a vendere anche dopo anni dalla fine degli anime. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Attacco dei Giganti, ex caporedattore di Shonen Jump critica la storia: "Anche un bambino saprebbe farlo"

