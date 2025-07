Boniface Milan Romano fa il punto | Considerato a lungo in uscita dal Bayer ma l’arrivo di ten Hag…

Boniface Milan, Fabrizio Romano: «Considerato a lungo in uscita dal Bayer, ma l’arrivo di ten Hag.». Le ultimissime di mercato Victor Boniface, centravanti nigeriano classe 2000 del Bayer Leverkusen, è diventato uno degli obiettivi piĂą ambiti per l’attacco del Milan. Fisicamente imponente e abile nel proteggere il pallone, Boniface ha attirato l’attenzione di diversi top . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Boniface Milan, Romano fa il punto: «Considerato a lungo in uscita dal Bayer, ma l’arrivo di ten Hag…»

Il Milan per l'attacco segue Boniface. Fisico, gol, infortuni: ecco quanto può costare - Il 9 nigeriano piace e ci sono i primi contatti: è nella lista dei centravanti per l'estate. A gennaio è stato a un passo dall'Al Nassr e può lasciare il Bayer Leverkusen

Calciomercato, il Milan punta Boniface: ecco cosa serve per prenderlo - Tare sonda l'attaccante nigeriano del Leverkusen, che costa 50-60 milioni. La Juve piomba su Leo Ortiz del Flamengo, mentre la Roma cerca Lucumi.

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta anche Boniface del Bayer - Victor Boniface, centravanti nigeriano del Bayer Leverkusen, tra gli obiettivi di calciomercato del Milan per rinforzare il proprio attacco

Per Boniface il Milan deve sborsare almeno 40-45 milioni. La porta per arrivare al nigeriano è complicata da aprire, ma non è sigillata

Boniface nome apprezzato dal Milan: novità sull'attaccante a fine luglio - Boniface nome apprezzato dal Milan: novità sull'attaccante a fine luglio Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista esperto di mercato Matteo Moretto ha conferm ... informazione.it scrive

Boniface, due ostacoli per il Milan: la strategia di Tare e l’alternativa - Il Milan guarda al futuro: possibili movimenti di mercato con un occhio su Boniface e altre opzioni d’attacco da valutare nei prossimi mesi. Scrive notiziemilan.it